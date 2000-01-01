02.11 10:45 MIGnews.com

В Израиле увеличилось количество иностранных студентов

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В Израиле на сегодняшний день зарегистрированы почти 120 тысяч иностранных студентов.Об этом говорится в новом отчете, опубликованном Советом по высшему образованию (CHE), передает The Jerusalem Post."Приблизительно 6 000 человек – это студенты, проходящие обучение на краткосрочной основе, то есть приезжают на семестр или на летние курсы", – сообщила глава CHE по международным делам студентов Марисса Гросс Ярм.Она уточнила, что около пяти тысяч иностранцев обучаются на постоянной основе. Большинство студентов прибыли в Израиль из США, Канады, Германии, Франции, Китая, Индии и Южной Кореи. В частности, наблюдается рост числа аспирантов из Азии, Китая и Индии.В свою очередь, председатель комитета по бюджету и планированию Совета, профессор Яффа Зильбершац уточнила, что CHE взял на себя обязательство сделать Израиль "страной, способствующей интеллектуальному развитию для первоклассных исследователей со всего мира".Согласно отчету, большинство иностранных студентов обучаются в Междисциплинарном центре (IDC) или в Иерусалимском технологическом колледже.Недавно в стране были запущены 26 новых международных программ на получение степени, среди которых: STEM (технология, наука, инженерия и математика), инновации и предпринимательская деятельность, а также изучение иудаизма.Чтобы иностранцы могли учиться вместе с израильскими студентами, CHE призывает университеты запускать курсы на английском языке.