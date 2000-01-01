Заворотнюк планирует дать интервью на телевидении

По словам концертного директора известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стаса Христова, который ранее пообещал, что Анастасия выступит в телеэфире, где сама расскажет о состоянии своего здоровья, конкретной даты обещанного интервью пока нет.
Ранее концертный директор анонсировал интервью Анастасии в телеэфире до конца сентября текущего года. Однако наступил октябрь, а появления Заворотнюк на каком-либо теканале, чтобы опровергнуть многочисленные слухи о состоянии ее здоровья, так и не произошло. По словам Христова, давать какую-либо информацию об этом запретила семья актрисы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Также Христов добавил, что дата, когда Анастасия лично расскажет о своем здоровье, будет анонсирована. Точной даты пока нет. Концертный директор актрисы добавил, что существует договоренность об интервью с одним из телеканалов.