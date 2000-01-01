Свыше 130 тыс. евреев подали заявки на гражданство в Испании
Евреи сефардского происхождения массово подали заявления на получение гражданства Испании.
Об этом передает AFP, уточняя, что прием заявок от более чем 132 тысяч человек уже завершен.
Принятый испанским парламентом в октябре 2015 года закон стремился исправить "историческую ошибку" короля Фердинанда и королевы Изабеллы, которая в 1492 году приказала еврейской общине Испании либо перейти в католицизм, либо быть сожженной на костре. Единственным компромиссным вариантом была ссылка.
Не менее 200 тысяч испанских евреев, которые проживали на Иберийском или Пиренейском полуострове, получили название "сефарад". Таким образом, потомки евреев из Испании и Португалии все еще называют себя сефардскими евреями.
До принятия закона в 2015 году евреи-сефарды могли запрашивать испанское гражданство только после двухлетнего проживания в Испании или посредством специального государственного разрешения. В большинстве случаев им приходилось отказываться от существующего гражданства, чтобы стать испанцем. Крайний срок подач заявлений истек 30 сентября.
Для получения такой возможности необходимо было пройти ряд процедур, подтверждающий семейную связь со средневековой Испанией. Кроме того, обязательным требованием является сертификация происхождения от адвоката.
По данным ведомства, подавляющее большинство заявок поступило из стран Латинской Америки, около 20 тысяч из Мексики, а затем еще 15 тыс. из Венесуэлы и 14 тыс. из Колумбии. Более 4 тысяч заявлений поступило от аргентинских евреев и около 3 тыс. от тех, кто живет в Израиле. На данный момент только 6 тысяч человек получили гражданство, учитывая длительный и сложный процесс.
Претенденты на испанское гражданство имеют право сохранить свое нынешнее гражданство, хотя в целом Испания этого не допускает. Кандидаты должны были сдать экзамены по культуре и конституции Испании и продемонстрировать знания в испанском или иудео-испанском варианте Ладино (язык сефардов).