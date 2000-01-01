Кудрявцева рассказала, почему рассталась с Лазаревым
Российская телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев рассказали о своих личных отношениях. "Звезды" рассказали о своем бурном романе, продолжавшемся в период с 2008 по 2012 год, в студии программы "Секрет на миллион".
В ходе программы Лазарев заявил, что с момента разрыва отношений с Кудрявцевой он так и не нашел "ту самую". Певец с теплотой вспоминает времена их былых отношений. Он признает, что после известной на всю страну красавицы Леры Кудрявцевой ему тяжело найти спутницу жизни. Об этом сообщает портал
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В свою очередь Кудрявцева рассказала о причинах, побудивших ее расстаться с Лазаревым. По ее словам, в те времена она хотела создать семью, но Сергей не торопился делать предложение. Телеведущая осознала, что ситуация не переменится и решила двигаться дальше. Тогда она приняла решение о разрыве с Лазаревым. "Я поняла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще", — сказала она.