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Цымбалюк рассказала о cостоянии здоровья Джигарханяна 02.10 07:50   MIGnews.com

Цымбалюк рассказала о cостоянии здоровья Джигарханяна

Бывшая жена известного актера Армена Джигарханяна дала комментарий относительно состояния здоровья своего экс-супруга. Просмотрев фотографии Джигарханяна, Цымбалюк заявила, что Армен стал выглядеть старше на двадцать лет. Причину плохого самочувствия актера его бывшая жена видит в отсутствии надлежащей заботы и неправильном питании.

В настоящее время Джигарханян постоянно находится рядом с бывшей супругой, с которой опять недавно сошелся, а также пасынком Степаном. Цымбалюк выразила сомнения в искренности семьи актера. Она считает, что Джигарханян вновь зажил полноценной жизнью только с ней. Тогда он вернулся в театр и его самочувствие улучшилось. Об этом сообщает издание Утро.ру.

Сообщается, что, несмотря на то, что Цымбалюк-Романовская в настоящее время состоит в отношениях с Прохором Шаляпиным, она все еще не может забыть Армена Джигарханяна и постояно публикует в Инстаграм совместные с ним фотографии.


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