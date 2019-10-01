Цымбалюк рассказала о cостоянии здоровья Джигарханяна
Бывшая жена известного актера Армена Джигарханяна дала комментарий относительно состояния здоровья своего экс-супруга. Просмотрев фотографии Джигарханяна, Цымбалюк заявила, что Армен стал выглядеть старше на двадцать лет. Причину плохого самочувствия актера его бывшая жена видит в отсутствии надлежащей заботы и неправильном питании.
В настоящее время Джигарханян постоянно находится рядом с бывшей супругой, с которой опять недавно сошелся, а также пасынком Степаном. Цымбалюк выразила сомнения в искренности семьи актера. Она считает, что Джигарханян вновь зажил полноценной жизнью только с ней. Тогда он вернулся в театр и его самочувствие улучшилось. Об этом сообщает издание Утро.ру.
Сообщается, что, несмотря на то, что Цымбалюк-Романовская в настоящее время состоит в отношениях с Прохором Шаляпиным, она все еще не может забыть Армена Джигарханяна и постояно публикует в Инстаграм совместные с ним фотографии.