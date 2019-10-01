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Кокаиновый скандал с Бочкаревой получил продолжение | Фото:03.10 01:15   MIGnews.com

Кокаиновый скандал с Бочкаревой получил продолжение

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которая попалась полиции с кокаином в трусах несколько дней назад, не явилась на съемки программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Об этом рассказал экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев, который также был приглашен на съемки. По его словам, актриса просто "пропала, не сказав прощай".

В частности, звезда должна была на всю страну рассказать правду о скандале с задержанием, о чем растрезвонили федеральные СМИ РФ.

"Просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Два раза мы садились и два раза детки не было. Пропала, не сказав прощай", — отметил Рустам.

Он добавил, что обсуждалось несколько версий, почему Наталья сорвала выход программы. Некоторые считают, что Бочкарева просто испугалась, хотя есть предположение, что у нее проблемы со здоровьем.
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Салютики, тефтельки мои.. Две съёмки отработал сегодня, первая - НТВ, речь шла об поп звездах умирающих и умерших от рака. Тяжело было говорить, подискивал слова и обороты. Просто ужасная, но нужная тема.. А вот Прямой Эфир с А. Малаховым пошёл по одному месту. В назначенный час я был на месте, учитывая, что для съёмок прилетел раненько по утру, не спав бросился на амбразуру.. Но героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю с коксом, просто пропала и не явилась на эфир,который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Два раза мы садились и два раза детки не было. Пропала, не сказав прощай. Версии были разные, от-испугалась, до-заболела. А у вас есть версии? И кстати, вам была бы интересна эта прога? #малахов #прямойэфир #россия1 #нтв

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_)




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