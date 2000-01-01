02.08 08:44 MIGnews.com
Добровольцы со всего мира присоединятся к ЦАХАЛу
158 волонтеров из 18 стран прибыли в Израиль летом, чтобы добровольно служить в ЦАХАЛе, сообщает в четверг, 2 августа The Jerusalem Post
со ссылкой на Отдел социальной защиты Министерства обороны.
По данным издания, среди новобранцев оказалось 120 мужчин и 38 женщин, причем больше добровольцев прибыло из Северной Америки (45% или 69 человек). А вот из Франции прибыло 30% или 43 человека.
В ведомстве отметили, что число добровольцев из Австралии "увеличилось вчетверо" с прошлого года до 8 человек, а число прибывших из Великобритании удвоилось до 16 человек.
Еще были 4 из Канады, 3 из Бельгии, 2 из Бразилии, 2 из Южной Африки и 2 из Индии.
Глава отдела министерства обороны по призыву Уди Дрор поприветствовал решение новобранцев присоединиться к израильским военным.
Программа позволит новобранцам узнать о ЦАХАЛе, а также о характере и условиях их службы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии