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Добровольцы со всего мира присоединяться к ЦАХАЛу | Фото:02.08 08:44   MIGnews.com

Добровольцы со всего мира присоединятся к ЦАХАЛу

158 волонтеров из 18 стран прибыли в Израиль летом, чтобы добровольно служить в ЦАХАЛе, сообщает в четверг, 2 августа The Jerusalem Post со ссылкой на Отдел социальной защиты Министерства обороны.

По данным издания, среди новобранцев оказалось 120 мужчин и 38 женщин, причем больше добровольцев прибыло из Северной Америки (45% или 69 человек). А вот из Франции прибыло 30% или 43 человека.

В ведомстве отметили, что число добровольцев из Австралии "увеличилось вчетверо" с прошлого года до 8 человек, а число прибывших из Великобритании удвоилось до 16 человек.

Еще были 4 из Канады, 3 из Бельгии, 2 из Бразилии, 2 из Южной Африки и 2 из Индии.

Глава отдела министерства обороны по призыву Уди Дрор поприветствовал решение новобранцев присоединиться к израильским военным.

Программа позволит новобранцам узнать о ЦАХАЛе, а также о характере и условиях их службы.


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