02.08 23:28 MIGnews.com

В Лос-Анджелесе открылся супермаркет из войлока

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В Лос-Анджелесе открылся новый супермаркет из войлока, сообщает в четверг, 2 августа Reuters.На полках покупатели могут найти разнообразные товары – кетчупы, соусы, сладости, напитки и хлебобулочные изделия. Однако все эти товары дают лишь эстетическое наслаждение, поскольку они все сделаны из войлока.Именно таким заведениям посвятила свою жизнь британская художница Люси Спарроу, которая является создателем этих необычных изделий."Как только я посвятила себя этому творчеству, для меня стало важно, чтобы люди могли купить эти изделия. Кто-то не покупает предметы искусства, но может приобрести за 30 или 50 долларов то, что заберет с собой и не расстанется с этим всю жизнь", - сказала деятельница искусства журналистам.В импровизированном магазинчике даже кассовый аппарат – и тот из войлока. Терпеливо ждут покупателей овощи с забавными мордашками. На прилавках чинно стоят чипсы и сухие завтраки в ярких упаковках, бутылки с горчицей, кетчупом или острым соусом. В холодильнике – банки с лимонадом. А на витрине рядом с сосисками пристроился плутоватый кот. Правда, его задача – отпугивать мышей."У фруктов, овощей и мясных изделий есть глаза, потому что они когда-то были живыми. Они выглядят более живыми, чем товар в упаковках. Поэтому для меня важно, чтобы их маленькие души были по-прежнему видны", - говорит британка.