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Иерусалим готовится к крупнейшему `Параду гордости` | Фото:02.08 08:08   MIGnews.com

Иерусалим готовится к крупнейшему "Параду гордости"

Ожидается, что десятки тысяч людей под усиленной охраной полиции выйдут сегодня днем на улицы Иерусалима, отстаивая права сексуальных меньшинств.

Об этом в четверг, 2 августа сообщает The Times of Israel.

Также под лозунгом "Путь к равенству поднимается в Иерусалим" будет проводиться автопробег протеста ЛГБТ-общины против дискриминации геев в законе о суррогатном материнстве.

Отметим, что это будет самым большим в истории Иерсулима гей-парадом.

По словам организаторов демонстрации, в марше примут участие около 30 000 человек.

Для охраны парада развернуто около 2500 полицейских.

Правоохранители предупреждает, что участники мероприятия будут проходить проверку, согласованную с организаторами.

Уточняется, что "Парад гордости" начнется в 16:00 часов в парке Ган а-Паамон. В 18:00 парад выдвинется по маршруту: Ган а-Паамон, ул. Плумер, ул. Керен а-Йесод, ул. Кинг Джордж, ул. Гилель, ул. Менаше Бен-Исраэль, парк Ган а-Ацмаут.


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