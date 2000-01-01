Также под лозунгом "Путь к равенству поднимается в Иерусалим" будет проводиться автопробег протеста ЛГБТ-общины против дискриминации геев в законе о суррогатном материнстве.
Отметим, что это будет самым большим в истории Иерсулима гей-парадом.
По словам организаторов демонстрации, в марше примут участие около 30 000 человек.
Для охраны парада развернуто около 2500 полицейских.
Правоохранители предупреждает, что участники мероприятия будут проходить проверку, согласованную с организаторами.
Уточняется, что "Парад гордости" начнется в 16:00 часов в парке Ган а-Паамон. В 18:00 парад выдвинется по маршруту: Ган а-Паамон, ул. Плумер, ул. Керен а-Йесод, ул. Кинг Джордж, ул. Гилель, ул. Менаше Бен-Исраэль, парк Ган а-Ацмаут.