Стоимость компании Apple перевалила за $1 трлн

Капитализация американского гиганта Apple превысила 1 трлн долл. Сообщается, что это первый случай в истории, когда стоимость компании составила 13-значное число.
Так, акции компании торговались по цене $207,5 на внебиржевом рынке.
По расчетам Bloomberg, цена акций означает, что общая стоимость американской компании уже превысила $1 трлн.
Другие компании, которые могут достичь отметки в триллион долларов в ближайшем будущем, включают материнскую компанию Google Alphabet (в настоящее время: 845 млрд долларов), Amazon (870 млрд долларов) и Microsoft (815 млрд долларов).