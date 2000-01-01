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Ватикан считает неприемлемой смертную казнь 03.08 03:17   MIGnews.com

Ватикан считает неприемлемой смертную казнь

В четверг, 2 августа, Католическая церковь официально изменила свое учение с целью объявления недопустимости смертной казни при любых обстоятельствах.

Как известно, смертную казнь позволялась в отдельных случаях, но ситуация начала меняться при Папе Иоанне Павле II, который умер в 2005 году.

Так, Ватикан сообщил об изменении катехизиса католической церкви, чтобы отразить тотальное неприятие смертной казни Папой Франциском, пишет Reuters.

Согласно новому положению катехизиса, церковь настойчиво работать над отменой смертной казни во всем мире.

Новое положение встретило жесткую оппозицию в США, где применяется смертная казнь и где многие верующие ее поддерживают.


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