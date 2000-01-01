03.08 03:17 MIGnews.com
Ватикан считает неприемлемой смертную казнь
В четверг, 2 августа, Католическая церковь официально изменила свое учение с целью объявления недопустимости смертной казни при любых обстоятельствах.
Как известно, смертную казнь позволялась в отдельных случаях, но ситуация начала меняться при Папе Иоанне Павле II, который умер в 2005 году.
Так, Ватикан сообщил об изменении катехизиса католической церкви, чтобы отразить тотальное неприятие смертной казни Папой Франциском, пишет Reuters
.
Согласно новому положению катехизиса, церковь настойчиво работать над отменой смертной казни во всем мире.
Новое положение встретило жесткую оппозицию в США, где применяется смертная казнь и где многие верующие ее поддерживают.
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