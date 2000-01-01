02.06 20:50 MIGnews.com

ХАМАС объявил об открытии мечетей в Газе

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В понедельник, 1 июня, ХАМАС объявил об открытии мечетей в секторе Газа.Они были закрыты для посетителей в течение трех месяцев из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Все мечети будут открыты для посетителей ежедневных пяти молитв утром, в среду, 3 июня.Руководство ХАМАСа призвало всех посетителей соблюдать правила социального дистанцирования, носить маски и избегать рукопожатий.