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ХАМАС объявил об открытии мечетей в Газе | Фото:02.06 20:50   MIGnews.com

ХАМАС объявил об открытии мечетей в Газе

В понедельник, 1 июня, ХАМАС объявил об открытии мечетей в секторе Газа.

Они были закрыты для посетителей в течение трех месяцев из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Все мечети будут открыты для посетителей ежедневных пяти молитв утром, в среду, 3 июня.

Руководство ХАМАСа призвало всех посетителей соблюдать правила социального дистанцирования, носить маски и избегать рукопожатий.


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