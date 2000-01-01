02.06 09:31 MIGnews.com

Междисциплинарный центр переименуют в Университет Райхмана

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Междисциплинарный центр в Герцлии сменит название на Университет имени Райхмана.Переименование решили сделать в честь основателя, профессора Уриэля Райхмана, передает Haaretz.Объявление об изменении названия, которое было инициировано по инициативе совета директоров IDC, вызвало бурные возражения со стороны Совета по высшему образованию Израиля (МАЛАГ). Источники ведомства утверждали, что решение университета было принято в тайне, без необходимого одобрения.Совет по делам высшего образования Израиля еще в 2018 году приравнял центр в Герцлии к университету. Этот статус дает учебному заведению право самостоятельно определять программу обучения на вторую академическую степень и присваивать докторские степени (на сегодняшний день – по трем специальностям: право, компьютерные науки и психология).Общее число выпускников в прошлом году превысило 27 тысяч. На сегодняшний день в учебном заведении получают образование около 8 тысяч студентов.Профессор Райхман – выдающийся израильский правовед, который продолжает занимать пост президента Междисциплинарного центра. В середине 1980-х Райхман получил широкую известность как автор проекта Конституции Израиля и один из лидеров общественного движения за введение конституционного строя и изменение системы выборов.