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Киркоров исполнил `песню простаты` 03.06 05:39   MIGnews.com

Киркоров исполнил "песню простаты"

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров высмеял шоу телеведущей Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил эрегированный пенис.

Кроме того, Киркоров высмеял онлайн-концерт музыканта Леонида Агутина. Также артист назвал композитора Юрия Лозу "никому не нужным аппендицитом" и пожелал, чтобы Николай Басков сыграл роль ануса.

В конце видеозаписи певец изобразил простату и исполнил песню, в которой призывал себя помассировать.



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