03.06 05:39 MIGnews.com

Киркоров исполнил "песню простаты"

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Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров высмеял шоу телеведущей Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил эрегированный пенис.Кроме того, Киркоров высмеял онлайн-концерт музыканта Леонида Агутина. Также артист назвал композитора Юрия Лозу "никому не нужным аппендицитом" и пожелал, чтобы Николай Басков сыграл роль ануса.В конце видеозаписи певец изобразил простату и исполнил песню, в которой призывал себя помассировать.