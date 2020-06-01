03.06 05:39 MIGnews.com
Киркоров исполнил "песню простаты"
Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров высмеял шоу телеведущей Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил эрегированный пенис.
Кроме того, Киркоров высмеял онлайн-концерт музыканта Леонида Агутина. Также артист назвал композитора Юрия Лозу "никому не нужным аппендицитом" и пожелал, чтобы Николай Басков сыграл роль ануса.
В конце видеозаписи певец изобразил простату и исполнил песню, в которой призывал себя помассировать.
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