03.06 04:09 MIGnews.com

Умер друг и любимый композитор Клинта Иствуда

'Unforgiven', 'The Bridges of Madison County' & 'Space Cowboys' composer Lennie Niehaus passes away at age 90. https://t.co/PUAnc0KrA7 pic.twitter.com/ZBdtzPm5l2 — Film Music Reporter (@filmmusicrep) June 1, 2020

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Композитор, джазмен, аранжировщик, давний и близкий друг легендарного актера и режиссера Клинта Иствуда Леонард Нихаус скончался в возрасте 90 лет.Композитор ушел из жизни в доме своей дочери в Калифорнии. Об этом сообщает издание Variety.Леонард Нихаус родился 11 июня 1929 года. С Иствудом познакомился в 1953-м, во время армейской службы. познакомился с Иствудом. Впоследствии Нихаус создал саундтреки ко множеству картин актера и режиссера, сотрудничая с Клинтом на всех его "поздних лентах": "Птаха", "Космические ковбои", "Непрощенный", "Абсолютная власть", "Полночь в саду добра и зла", "Кровавая работа", "Бледный всадник", "Малышка на миллион", "Гран Торино".