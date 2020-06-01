Умер друг и любимый композитор Клинта Иствуда

Композитор, джазмен, аранжировщик, давний и близкий друг легендарного актера и режиссера Клинта Иствуда Леонард Нихаус скончался в возрасте 90 лет.
Композитор ушел из жизни в доме своей дочери в Калифорнии. Об этом сообщает издание Variety.
Леонард Нихаус родился 11 июня 1929 года. С Иствудом познакомился в 1953-м, во время армейской службы. познакомился с Иствудом. Впоследствии Нихаус создал саундтреки ко множеству картин актера и режиссера, сотрудничая с Клинтом на всех его "поздних лентах": "Птаха", "Космические ковбои", "Непрощенный", "Абсолютная власть", "Полночь в саду добра и зла", "Кровавая работа", "Бледный всадник", "Малышка на миллион", "Гран Торино".