02.06 18:47 MIGnews.com

Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео

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Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA).На официальном YouTube-канале IAI обнародовано видео.С платформы были запущены две ракеты. Одна поразила цель на расстоянии 90 км, другая – 400 км. Запуск осуществлялся из оперативного центра, включающего в себя передвижной пункт и пункт управления.В заявлении госконцерна уточняется, что в обоих сценариях была проверена маневренность, точность поражения и мощность удара.Комплекс LORA может использоваться для поражения инфраструктуры и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) на территории противника.