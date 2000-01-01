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Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео | Фото:02.06 18:47   MIGnews.com

Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA).

На официальном YouTube-канале IAI обнародовано видео.

С платформы были запущены две ракеты. Одна поразила цель на расстоянии 90 км, другая – 400 км. Запуск осуществлялся из оперативного центра, включающего в себя передвижной пункт и пункт управления.



В заявлении госконцерна уточняется, что в обоих сценариях была проверена маневренность, точность поражения и мощность удара.

Комплекс LORA может использоваться для поражения инфраструктуры и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) на территории противника.


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