02.06 11:55 MIGnews.com

Владелец Оман 17: я не устраивал дискотеку коронавируса

ברקע הזינוק בתחלואה בקורונה: כך נראה היום מועדון האומן 17 בתל אביב@hadasgrinberg pic.twitter.com/ynoNzAIwZE — כאן חדשות (@kann_news) May 29, 2020

נראה לי המסר של בר סימן טוב עבר pic.twitter.com/kQs80krfQx — guy soudry (@soudron) May 29, 2020

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Рувен Люблин, владелец одного из самых больших и известных ночных клубов Израиля, Оман 17, дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.В минувшие выходные в клубе прошла дискотека, видео снятые на ней возмутили пользователей социальных сетей.Люблин утверждает, что не устраивал “вечеринку инфицирования”. Люблин говорит, что не было намерения устраивать массовую вечеринку, но “мероприятие вышло из под контроля”.Люблин также сообщил: “Я на 99,9% уверен в том, что у меня в клубе нет инфекции. На Пурим тоже говорили о заражении, но ничего не было, все заражение было у религиозных”.У Оман 17 есть лицензия бара, и вечеринка именно так и начиналась - раздельные столы во дворе, маски, ограниченное количество посетителей (600 человек).Владелец заведения говорит: "До открытия нас посетили инспекторы, все проверили, сказали нам: Счастливого пути!”Люблин подчеркивает: “Я не делал дискотеку, я устроил мероприятие на баре. Со столами и стульями такое мероприятие не удалось. Я пришел к выводу о том, что придерживаться инструкций с таким количеством посетителей не представляется возможным”.Люблин сообщил о том, что принял решение закрыть клуб - до тех пор, пока министерство здравоохранения не примет новых инструкций по организации мероприятий с участием 500 человек. Люблин говорит: “В качестве владельца клуба, если я стою перед толпой в 500 человек, и они не хотят придерживаться инструкций - я ничего не могу сделать, они будут творить то, что захотят”.