Telecola – управляй своим телевидением!

На израильском телерынке новый яркий всплеск: со своим лицензионным контентом на собственной, самой современной платформе телевизионного вещания и на очень выгодных условиях приятным тонизирующим хлопком выстрелила и яркими брызгами вспенилась Telecola – молодая, но уже очень хорошо известная в мире компания интернет-телевидения, ориентированная на требовательного русскоязычного телезрителя, желающего смотреть все самое лучшее, причем на языках страны, откуда он родом, и страны, где он теперь проживает. Чтобы продемонстрировать все свои преимущества, компания Telecola предоставляет три месяца бесплатного просмотра при подключении к любому пакету услуг. Таким образом, подключившись всего на месяц за 69 шек., вы получаете 4 месяца просмотра, по истечении которых, стоимость останется прежней - 69 шек. в месяц.
Каждый имеет право
Выход на израильский телерынок нового амбициозного игрока – прекрасная новость сразу по нескольким причинам. Во-первых, международная телекомпания Telecola, заручившись поддержкой ведущих каналов стран постсоветского пространства, принципиально предлагает только лицензионный контент – клиенты компании по всему миру не рискуют прослыть «пиратами» лишь потому, что оказались, пусть даже невольно, жертвами нечистоплотных компаний-однодневок, распространяющих украденный телеконтент. Действуя исключительно в правовом поле, компания Telecola заботится не только о собственном имидже, но и оберегает реноме своих клиентов.
Во-вторых, Telecola предлагает русскоязычным телезрителям действительно впечатляющий ассортимент: более 250 телеканалов и две огромные фильмотеки, и все это – с безукоризненным качеством показа.
В-третьих, все свое телевизионное многообразие Telecola предлагает по более, чем доступной цене – не за 300 шекелей в месяц, как спутниковое телевидение, не за 200, как кабельное, и даже не за 100, как IPTV. Установив цену за свои услуги всего в 69 шекелей в месяц, Telecola лишает пиратов в Израиле главного преимущества – дешевизны. И теперь ради эфемерной выгоды никому уже не нужно рисковать своими деньгами и комфортом.
Наконец, как это всегда бывает, в результате любого обострения конкуренции на телевизионном рынке страны выигрывает потребитель – он получает более качественный продукт по более привлекательной цене.
Доступность и простота
Одними из главных преимуществ услуг компании Telecola являются их простота и доступность. Теперь, чтобы смотреть телевидение с максимально возможным качеством картинки и звука не нужны спутниковые тарелки и длинные телевизионные кабели, а, соответственно, и трудоемкие работы по их установке или демонтажу при, скажем, переезде. Современные технологии Telecola позволяют комфортно смотреть телевидение везде, где бы вы не находились – дома на диване, в дороге в поезде или автобусе, на отдыхе в отеле или в гостях и даже на пляже или в лесу на пикнике. Все, что нужно для приятного просмотра – телевизор (ноутбук, планшет или смартфон) и интернет, который, к счастью, сопровождает нас сегодня повсеместно. Причем, интернет может быть любым – стационарным домашним или мобильным сотовым. Любой может быть и скорость интернета - вещательное оборудование Telecola адаптируется к любым условиям, оптимизирует силу интернет-потока и тем самым обеспечивает предельно качественным просмотр. Более того, использование новейших технологий позволяет экономить траффик мобильного интернета, что делает просмотр телевидения на мобильных устройствах не только комфортным, но и выгодным.
Чудеса современного интернет-телевидения
Итак, чтобы смотреть качественное современное телевидение на русском языке в компьютере или ноутбуке, достаточно зайти на сайт Telecola, зарегистрироваться и начать просмотр. А обладателям «умных» телевизоров, телефонов и других мобильных устройств – скачать и установить одноименное приложение. И все!
Любители традиционного телевизионного комфорта, а также обладатели обычных телевизоров, поддерживающих и не поддерживающих вещание в HD-качестве, могут приобрести недорогую фирменную приставку Telecola, обладающую, кстати, возможностью приема сигнала в формате 4K. Работая на популярной операционной системе Android, декодер Telecola превратит любой телевизор в современный домашний медиа-центр. В свободном доступе окажутся самые популярные приложения, включая YouTube, Netflix и все остальные. Декодер Telecola дает возможность просмотра фильмов онлайн, а присоединив к нему мышку и клавиатуру, можно превратить его в персональный компьютер.
Но это еще далеко не все волшебство…
Одним из самых удивительных преимуществ Telecola является сервис «Телеархив», с помощью которого можно смотреть все передачи всех телеканалов за последние 14 дней. Достаточно выбрать из списка канал и уже вышедшую программу и нажать на кнопку «Просмотр». Больше не нужно расстраиваться из-за пропущенного рейтингового телешоу или не до конца посмотренного любимого сериала – все, что вас интересует, теперь всегда можно посмотреть сразу и в удобное для вас время. Функция «Телеархив» примечательна еще и тем, что дает возможность смотреть фильмы и программы в режиме DVD-плейера – при необходимости ставя просмотр на паузу или перематывая ненужные фрагменты.
Кстати, обладатель одного абонемента в Telecola может пользоваться всеми услугами телесервиса на пяти устройствах одновременно – например, на пяти телевизорах в разных комнатах одной квартиры или параллельно, находясь на прогулке в парке на экранах телефонов и планшетов, в то время, когда остальные члены семьи смотрят телевизор дома.
Telecola дает возможность управлять телевидением полностью, делать его по-настоящему удобным.
Бесконечное разнообразие для Израиля
Сегодня в арсенале Telecola почти 300 каналов, их количество и разнообразие постоянно растут. Из них 79 вещают в режиме повышенной четкости HD. Увеличивается и количество каналов с суперкачественным разрешением 4K. Это преимущество оценят в первую очередь обладатели современных телевизоров с высокими диагоналями.
Кроме ведущих российских телеканалов, вещающих в стандартном и HD-формате и в обычных и международных версиях, зрители Telecola могут смотреть популярное телевидение со всех уголков планеты с переводом на русский язык, а также наиболее авторитетные телеканалы Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, причем самой различной жанровой тематики: центральные и местные каналы, новостные, развлекательные, спортивные, детские, музыкальные, а также каналы для взрослых.
Специально для израильтян в сетке каналов Telecola самые востребованные каналы ИТВ на русском и на иврите, включая 9 канал в стандартном и высокорезолюционном качестве изображения HD.
Не только ТВ
Telecola – это не только современное телевидение, но и огромный кинозал. Зрителям этого телесервиса доступны также видеотека Megogo и медиатека Premier.
В Megogo собраны более 20 тысяч фильмов на русском языке – это комедии, мелодрамы, триллеры, драмы, фэнтези, а также семейное кино и мультфильмы в HD- и HQ-качестве.
Premier дает возможность смотреть программы, фильмы и сериалы популярных российских развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2 и «Супер», а также фильмы и мультфильмы от студии Disney, Pixar, Marvel Studios и других производителей.
Подключиться к Telecola и получить больше информации можно по телефону: *2776 или на сайте https://telecola.co.il
Напоминаем, что по случаю начала своей деятельности на израильском рынке наша компания предоставляет три месяца бесплатного просмотра при подключении к любому пакету услуг Telecola. Таким образом, подключившись всего на месяц за 69 шек., вы получаете 4 месяца просмотра, по истечении которых, стоимость останется прежней - 69 шек. в месяц.