Детский мир - идеальное развлечение для всей семьи
«Детский мир» - огромный комплекс развлечений для всей семьи в каньоне «Арена» в Герцлии. Здесь на просторной территории площадью 2500 метров посетителей ждут разнообразные аттракционы для детей от 3 и до 12 лет. Ninjago, автомобильные гонки, миссии на выживание, TikTok, Lego City, мир пирамид, кинотеатр канала ZOOM, мастер-классы от группы Mayumana на главной сцене и множество сюрпризов.
Организаторы «Детского мира» отметили: «Нам известно, что люди соскучились по культурным мероприятиям и развлечениям. Мы рады вновь открыть двери комплекса «Детский мир» в каньоне «Арена» в Герцлии, соблюдая строгие требования в сфере здравоохранения».
Павильоны «Детского мира»
«Чудесный мир»
«Чудесный мир» позволит посетителям прогуляться по огромной карте мира, напечатанной на полу павильона, исследовать пять континентов, построить дома и здания из десятков тысяч кирпичиков Lego, а затем разместить построенные здания на карте, сфотографироваться среди образов-моделей Lego из разных стран, поплавать в «Океане» голубых кирпичиков Lego, открыть для себя захватывающие мировые рекорды и, возможно, даже попытаться побить их.
Мир пирамид
Мир пирамид, который связан с праздником «Песах», позволит посетителям построить огромные пирамиды из пустотелых и мягких кирпичей или из пластиковых стаканчиков - и сравнить свою пирамиду с самой высокой в мире пирамидой из пластиковых стаканчиков. Здесь также можно будет сфотографироваться во дворце фараона, и буквально прочувствовать Пасхальную агаду посредством мультисенсорной стены и весело провести время, поучаствовав в викторине о празднике Песах.
Lego City
В городе Lego каждый сможет построить город своей мечты на строительных столах из десятков тысяч кирпичей Lego City, посоревноваться в постройке самых высоких зданий, изучить всемирно известные небоскребы и увидеть их модели Lego. Можно будет познакомиться с граффити лондонского района Шордитч, и создать свои рисунки из Lego.
Мир подростков - TikTok
В зале TikTok посетители погрузятся в мир песен, танцев и других развлечений в мире TikTok, а также познакомятся с миром Lego Friends. Можно потанцевать на интерактивных танцевальных сессиях Just Dance, сфотографироваться на сувенирный пакет для упаковки куклы Барби и поместить все это в Instagram.
Мир Ninjago
В мире Ninjago посетители могут создать и устроить соревнования юл Ninjago, а также удобно устроившись на удобных пуфах, посмотреть фильмы о ниндзя в кинотеатре Ninjago.
Minecraft
Minecraft предлагает посетителям побродить и пофотографировать, можно создавать фигуры из десятков тысяч кубиков Lego Minecraft и играть в увлекательные игры Minecraft на консолях XBOX.
Мир автогонок
В мире автогонок вы сможете создавать гоночные машины из десятков тысяч специальных деталей и колес Lego, а также протестировать свои автомобили на уникальных гоночных пандусах. В павильоне можно будет посмотреть видео о гонках на реальных автомобилях, сфотографироваться с «Кубком автогонок» и даже «погонять» на лучших гоночных трассах мира с помощью компьютерных симуляций.
Мир малышей
Огромный павильон Lego Duplo с фотобудками и огромным выбором раскрасок любимых героев Lego.
Мир кино
«Мир кино» - это просторный кинотеатр, который приглашает посетителей отдохнуть на удобных пуфах и погрузиться в мир любимых сериалов серии Lego канала ZOOM.
Концертная сцена - мастерская группы Mayumana!
Мастер-классы игры на барабанах, где большие и маленькие могут наблюдать за игроками на барабанах и даже присоединяться к ним!
Развлечения подходят для семей с детьми в возрасте от 3 до 12 лет. Входной билет обязателен для ребенка, начиная с двухлетнего возраста.