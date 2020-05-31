02.06 11:28 MIGnews.com

Елена Воробей о COVID-19: будто меня битами били

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Заслуженная артистка России Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в видеообращении к подписчикам 31 мая в Instagram.По ее словам, симптомов болезни, кроме легкого кашля и легкого недомогания, не было, но потом, сильно болела спина, от мышечной боли она не могла спать.52-летней Елене нужно пройти компьютерную томографию, чтобы выяснить, есть ли пневмония.Она посоветовала поклонникам пить больше воды, не экспериментировать с самолечением и в случае ухудшения самочувствия сразу же обращаться в больницу.