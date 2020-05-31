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Елена Воробей о COVID-19: будто меня битами били 02.06 11:28   MIGnews.com

Елена Воробей о COVID-19: будто меня битами били

Заслуженная артистка России Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в видеообращении к подписчикам 31 мая в Instagram.

По ее словам, симптомов болезни, кроме легкого кашля и легкого недомогания, не было, но потом, сильно болела спина, от мышечной боли она не могла спать.

52-летней Елене нужно пройти компьютерную томографию, чтобы выяснить, есть ли пневмония.

Она посоветовала поклонникам пить больше воды, не экспериментировать с самолечением и в случае ухудшения самочувствия сразу же обращаться в больницу.

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Заболела всё-таки🤭😰Об этом я узнала три дня назад...не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи.....Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный...Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем???ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку...Но я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать????Главное не нервничать) Спасибо всем докторам, дорогой Николай Николаевич🙏, родной Вы мой человек, от всей моей семьи Вам низкий поклон за всё, Игорь Геннадьевич, драгоценный❤️, Вы тоже родной человек, хотя между нами уже почти тысяча км, но всегда чувствую Вашу заботу, Татьяна Геннадьевна🙏❤️, пингвинёнок , врач из Поликлинники на Мосфильмовской💋💋💋❤️, я Вам чаще всех звоню🤪🙏СПАСИБО!!!, спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне «выкарабкаться», добрым словом или советами коронованных со стажем)))спасибо друзьям, родным, коллегам, люблю Вас, дорожу Вами!!!!!Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!!Ну, а всё остальное индивидуально....Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал( Всё тело болело так как будто меня битами били.Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся🙏❤️

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena)




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