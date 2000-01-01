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Ученые: почему мужчины выбирают женщин в красном | Фото: Thinkstock03.06 02:22   MIGnews.com

Ученые: почему мужчины выбирают женщин в красном

Женщина в красном платье кажется мужчине более эффектной и соблазнительной. Этот цвет пробуждает в мужчинах первобытные инстинкты, которые связывают цвет с сексуальными желаниями, как пишет ladyportal.info.

Ученые утверждают, что нашли твердое доказательство тому, что в сознании людей красный цвет ассоциируется со страстью, возбуждением, сексуальным влечением. Ещё в древние времена для выполнения ритуалов рождаемости на тело наносились узоры красной краской, и в наше время символом любви и романтических отношений является именно красное сердце. Расхожее понятие "район красных фонарей" обозначает место, где мужчины предаются утехам пусть и продажной, но все же любви.

В мире животных красный цвет некоторых частей тела свидетельствует, что, к примеру, самка бабуина готова к воспроизведению потомства и становится наиболее привлекательной для самцов.

Красный - возбуждающий цвет, означающий одновременно и запрет и разрешение. Эта отличительная комбинация и придаёт красному платью такое сильное влияние. С одной стороны остерегайтесь, опасайтесь – это знак "стоп", но с другой стороны, обратите внимание и подходите поближе.

Однако красный цвет привлекает не только мужчин. По мнению психологов, мужчина в красном также выглядит в глазах женщины более эффектным и привлекательным.
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