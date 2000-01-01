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flickr 03.06 03:33   MIGnews.com

Google Chrome будет блокировать назойливую рекламу

Корпорация Google, принадлежащая Alphabet, объявила, что в 2018 году внедрит в браузер Chrome функцию блокировки назойливой интернет-рекламы.

В своем блоге корпорация сообщила, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.

Стандарты качества рекламы будет определять "Коалиция за лучшую рекламу", в которую вошли Google, Facebook, News Corp, Interactive Advertising Bureau (IAB), Procter & Gamble и другие компании.

Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени.

В Google рассчитывают на то, что новая функция воспрепятствует росту числа пользователей, которые, пытаясь избавиться от назойливой рекламы, устанавливают адблокер, блокирующий всю рекламу, сообщает Би Би Си.
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