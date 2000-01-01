02.06 21:13 MIGnews.com

Лидер Radiohead: попытки бойкота Израиля – пустая трата сил

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Лидер легендарной британской группы Radiohead выразил свое мнение касательно призывов отменить запланированный концерт в Тель-Авиве. Так, вокалист назвал антиизраильское движение "бесполезной тратой энергии".Как известно британцы выступят с концертом в Израиле в июле этого года.В частности, Том Йорк обрушился с критикой на бывшего басиста группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыкант стал инициатором письма, направленного учаcтникам Radiohead с призывом отменить выступление в Израиле – в стране, "оккупирующей" чужую территорию.В интервью изданию Rolling Stone, Йорк заявил:"Их высокомерное обращение, просто ошеломляет, в то время когда они считают, что имеют на это право. Глубоко неуважительно предполагать, что мы либо дезинформированы, либо умственно отсталые для того, чтобы сами принимать решения ( касательно выступлений – ред.)".При этом он отметил, что письмо Уотерса является " в высшей степени снисходительным".Ранее десятки музыкантов подписали письмо, направленное Radiohead с призывом отменить концерт в Израиле.