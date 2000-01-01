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flickr 02.06 21:13   MIGnews.com

Лидер Radiohead: попытки бойкота Израиля – пустая трата сил

Лидер легендарной британской группы Radiohead выразил свое мнение касательно призывов отменить запланированный концерт в Тель-Авиве. Так, вокалист назвал антиизраильское движение "бесполезной тратой энергии".

Как известно британцы выступят с концертом в Израиле в июле этого года.

В частности, Том Йорк обрушился с критикой на бывшего басиста группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыкант стал инициатором письма, направленного учаcтникам Radiohead с призывом отменить выступление в Израиле – в стране, "оккупирующей" чужую территорию.

В интервью изданию Rolling Stone, Йорк заявил:

"Их высокомерное обращение, просто ошеломляет, в то время когда они считают, что имеют на это право. Глубоко неуважительно предполагать, что мы либо дезинформированы, либо умственно отсталые для того, чтобы сами принимать решения ( касательно выступлений – ред.)".

При этом он отметил, что письмо Уотерса является " в высшей степени снисходительным".

Ранее десятки музыкантов подписали письмо, направленное Radiohead с призывом отменить концерт в Израиле.
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