Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Беэр-Шеве запустят метротрамвай | Фото: AFP02.06 18:51   MIGnews.com

В Беэр-Шеве запустят метротрамвай

В течение ближайших лет Беэр-Шева вольется в ряд крупных израильских городов, в которых есть трамвай. Как сообщил мэр города Рувик Данилович, в столице Юга дан старт планированию проекта создания метротрамвая, который обеспечит транспортное сообщение не только внутри города, но и между близлежащими поселками, а также армейскими базами Негева. Проект будет осуществляться муниципалитетом Беэр-Шевы при содействии министерства транспорта и министерства финансов.

По словам депутата горсовета Валерия Мигирова (НДИ), появление в Беэр-Шеве метротрамвая выведет функционирование общественного транспорта в городе на качественно новый уровень. При этом депутат отметил, что при создании инфраструктуры метротрамвая не следует забывать о качестве жизни горожан.

"Беэр-Шева в буквальном смысле становится метрополией. Но крайне важно изначально распланировать строительные работы таким образом, чтобы не нанести ущерб нормальному течению жизни в Беэр-Шеве, и свести все неудобства для жителей города к минимуму. Кроме того, необходимо позаботиться, чтобы в результате работ не пострадали бизнесы, как это произошло, к примеру, в Тель-Авиве", - подчеркнул Валерий Мигиров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:22
Премьер Индии: не существует хорошего и плохого терроризма
18:28
Марокканца приговорили к казни за убийство еврейской пары
16:57
В Меа Шеарим арестовали 16 харедим
16:29
Израиль намерен построить новые дома на Западном берегу
15:18
Германия не рассматривает санкции против США
14:49
Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля
14:25
"Чудо-женщина" прокладывает тоннель в Тель-Авиве
13:55
Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых
13:20
Китай и ЕС объединяются в борьбе с глобальным потеплением
12:52
Полиция разгоняет лагерь беженцев в бывшем аэропорту Афин
12:34
"Израиль - не американская колония"
12:21
Макрон: "Нет плана Б, потому что нет планеты Б"
11:54
ХАМАС: Израиль вербует агентов в социальных сетях
11:17
Мощный взрыв на рынке в Йемене: 6 погибших, 15 раненых
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus