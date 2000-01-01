02.06 18:51 MIGnews.com

В Беэр-Шеве запустят метротрамвай

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В течение ближайших лет Беэр-Шева вольется в ряд крупных израильских городов, в которых есть трамвай. Как сообщил мэр города Рувик Данилович, в столице Юга дан старт планированию проекта создания метротрамвая, который обеспечит транспортное сообщение не только внутри города, но и между близлежащими поселками, а также армейскими базами Негева. Проект будет осуществляться муниципалитетом Беэр-Шевы при содействии министерства транспорта и министерства финансов.По словам депутата горсовета Валерия Мигирова (НДИ), появление в Беэр-Шеве метротрамвая выведет функционирование общественного транспорта в городе на качественно новый уровень. При этом депутат отметил, что при создании инфраструктуры метротрамвая не следует забывать о качестве жизни горожан."Беэр-Шева в буквальном смысле становится метрополией. Но крайне важно изначально распланировать строительные работы таким образом, чтобы не нанести ущерб нормальному течению жизни в Беэр-Шеве, и свести все неудобства для жителей города к минимуму. Кроме того, необходимо позаботиться, чтобы в результате работ не пострадали бизнесы, как это произошло, к примеру, в Тель-Авиве", - подчеркнул Валерий Мигиров.