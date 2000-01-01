03.05 05:30 MIGnews.com

Слон и работник зоопарка встретились спустя 35 лет

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В Шотландии работник зоопарк приехал к слону, за которым он ухаживал 35 лет назад. Питер Адамс и слон Кирсти снова встретились в зоопарке Нойнкирхен, спустя три с половиной десятилетия после того, как Кирсти покинул Глазго.Кирсти мгновенно узнал Питера, обняв его хоботом. Кирсти родилась около 1967 года и была перевезена из Глазго в 1987 году, чтобы переехать в Честерский зоопарк, где она впервые встретила свою спутницу Джуди. Позже эти двое приятелей были перевезены в Дублин, где они жили вместе с 1994 по 2005 год, пока их, наконец, не отправили в зоопарк Нойнкирхен в Германии.К сожалению, Питер потерял след Кирсти, когда она покинула Глазго, и только недавно узнал, что слониха живет в Германии из Интернета. Он сказал: "Мне было интересно, правда ли, что "слоны никогда не забывают"". Таким образом, ему удалось организовать воссоединение с боссами в зоопарке и отправиться в Германию, чтобы снова увидеть своего четвероногого друга.Представитель зоопарка сказал: "Кристи по голосу узнал Питера, который внешне сильно изменился". Питер добавил: "То, что она позволила мне приблизиться и обнять её, было для меня очень эмоциональным переживанием. Я всегда буду хранить эту память в своем сердце".