02.05 14:25 MIGnews.com
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
Певец Сергей Лазарев, который с песней Scream будет представлять Россию на "Евровидении" в мае, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед выступлением.
Артист сообщил, что организаторы конкурса хотят выяснить, сколько национальностей "спрятано" в каждом участнике.
По словам Лазарева, это делается для того, чтобы показать, что все люди на самом деле очень близки. Ему самому, по признанию артиста, интересно узнать, сколько кровей намешано в его генах.
Отмечается, что результаты анализов позднее могут быть обнародованы.
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