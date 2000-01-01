02.05 14:25 MIGnews.com

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

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Певец Сергей Лазарев, который с песней Scream будет представлять Россию на "Евровидении" в мае, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед выступлением.Артист сообщил, что организаторы конкурса хотят выяснить, сколько национальностей "спрятано" в каждом участнике.По словам Лазарева, это делается для того, чтобы показать, что все люди на самом деле очень близки. Ему самому, по признанию артиста, интересно узнать, сколько кровей намешано в его генах.Отмечается, что результаты анализов позднее могут быть обнародованы.