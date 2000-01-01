Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением 02.05 14:25   MIGnews.com

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Певец Сергей Лазарев, который с песней Scream будет представлять Россию на "Евровидении" в мае, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед выступлением.

Артист сообщил, что организаторы конкурса хотят выяснить, сколько национальностей "спрятано" в каждом участнике.

По словам Лазарева, это делается для того, чтобы показать, что все люди на самом деле очень близки. Ему самому, по признанию артиста, интересно узнать, сколько кровей намешано в его генах.

Отмечается, что результаты анализов позднее могут быть обнародованы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:52
Найдено решение проблемы призыва
14:40
Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing
14:28
Впервые: В аэропорту Бен-Гурион открылся VIP-терминал
14:05
Женщину, пережившую Холокост, спасли из огня в День памяти
14:04
С цепью на шее - против "идолопоклонства Холокосту"
13:31
Пхеньян заинтересован в оказании помощи Дамаску
13:29
Артист чуть не удавился на цепи на площади Хабима
13:24
Трамп и Эрдоган надеются договорится
13:08
Гринблатт осудил раввинов за расистские высказывания
12:51
В Польше повесили чучело покойного еврейского коммуниста
12:37
Палестинцам запретили въезд на церемонию в День поминовения
12:14
В Хайфе пришвартовался самый большой корабль
12:10
Биньямин Нетаниягу возложил венок в "Яд ва-Шем"
12:04
За деньги надо платить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus