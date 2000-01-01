Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Король Таиланда женился на генерале 03.05 02:22   MIGnews.com

Король Таиланда женился на генерале

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн (Рама Х) объявил в среду, что женился на своей спутнице, генерале Сутиде Ваджиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутидой.

Официальная коронация 66-летнего короля состоится 4-6 мая.

Маха Ваджиралонгкорн стал конституционным монархом после смерти его отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года, который правил 70 лет, пишет Reuters.

В 2014 году Ваджиралонгкорн назначил Сутиду Тиджаи, бывшую стюардессу Thai Airways, заместителем командира своего подразделения телохранителей.

Король сделал Сутиду полноправным генералом в декабре 2016 года. Он также назначил ей титул Тануинг, королевский титул, означающий Леди.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:31
Представлен список проектов для Netflix
23:19
Певица Пинк рассказала о своей сильнейшей "боли" в жизни
22:24
Супруги Обама создают фильм о Дональде Трампе
21:39
"Холокост - никогда больше": Бразилия подсветила Конгресс
21:37
Интимные фото израильских солдаток слиты в сеть
21:06
Советник ООН: Нынешняя Европа похожа на Европу с нацистами
20:54
Арестован "бандит в капюшоне", терроризировавший Тель-Авив
20:43
Суд отложил депортацию директора Human Rights Watch
20:13
Ультраправые Германии устроили марш накануне Дня Памяти
19:29
Германия признала мусульманский антисемитизм в стране
19:12
"Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире"
18:43
Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус
18:34
Корейцы извинились перед еврейским народом после Освенцима
17:43
Вперед, к натуральному хозяйству
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus