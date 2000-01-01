03.05 02:22 MIGnews.com
Король Таиланда женился на генерале
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн (Рама Х) объявил в среду, что женился на своей спутнице, генерале Сутиде Ваджиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутидой.
Официальная коронация 66-летнего короля состоится 4-6 мая.
Маха Ваджиралонгкорн стал конституционным монархом после смерти его отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года, который правил 70 лет, пишет Reuters
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В 2014 году Ваджиралонгкорн назначил Сутиду Тиджаи, бывшую стюардессу Thai Airways, заместителем командира своего подразделения телохранителей.
Король сделал Сутиду полноправным генералом в декабре 2016 года. Он также назначил ей титул Тануинг, королевский титул, означающий Леди.
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