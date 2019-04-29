В одном из недавних интервью исполнительница призналась, что ей пришлось пережить несколько выкидышей перед тем, как стать мамой.
"У меня всегда было гибкое, сильное и здоровое тело, но вдруг в 17 лет я потеряла ребенка, которого так ждала. Что в таком случае происходит с женщиной или девушкой... Начинает казаться, что твое тело ненавидит и ломает тебя, и ты начинаешь ненавидеть его в ответ. У меня было несколько выкидышей. Я считаю, важно говорить о том, чего ты стыдишься и какую боль испытываешь", - рассказала певица в интервью USA Today.
Как известно, сегодня знаменитость вместе с супругом, американским гонщиком-мотоциклистом Кэри Хартом, воспитывают двоих детей - дочь Уиллоу Сейдж и сына Джеймсона Муна.
Как утверждают источники, звезда не может забыть эту боль, поэтому до сих пор посещает психотерапевта.
Однако поклонники любимой певицы очень надеются, что Пинк сможет преодолеть этот этап в жизни и обрести душевный покой, радуясь жизни.