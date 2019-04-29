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Певица Пинк рассказала о своей сильнейшей `боли` в жизни | Фото:02.05 23:19   MIGnews.com

Певица Пинк рассказала о своей сильнейшей "боли" в жизни


На днях популярная 39-летняя певица Алиша Мур, известная под псевдонимом Пинк, поделилась с поклонниками самой душераздирающей историей из своей жизни.

Об этом в четверг, 2 мая пишет The Cheat Sheet.

В одном из недавних интервью исполнительница призналась, что ей пришлось пережить несколько выкидышей перед тем, как стать мамой.

"У меня всегда было гибкое, сильное и здоровое тело, но вдруг в 17 лет я потеряла ребенка, которого так ждала. Что в таком случае происходит с женщиной или девушкой... Начинает казаться, что твое тело ненавидит и ломает тебя, и ты начинаешь ненавидеть его в ответ. У меня было несколько выкидышей. Я считаю, важно говорить о том, чего ты стыдишься и какую боль испытываешь", - рассказала певица в интервью USA Today.

Как известно, сегодня знаменитость вместе с супругом, американским гонщиком-мотоциклистом Кэри Хартом, воспитывают двоих детей - дочь Уиллоу Сейдж и сына Джеймсона Муна.

Как утверждают источники, звезда не может забыть эту боль, поэтому до сих пор посещает психотерапевта.

Однако поклонники любимой певицы очень надеются, что Пинк сможет преодолеть этот этап в жизни и обрести душевный покой, радуясь жизни.


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