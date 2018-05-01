02.05 08:50 MIGnews.com
Трамп диктовал своему экс-лекарю справку о здоровье
Бывший врач американского президента Гарольд Борнстейн рассказал представителям СМИ, что справку о состоянии здоровья тогдашнего кандидата на пост главы Белого дома он не составлял.
По его словам Трамп сам ему надиктовал этот документ – Гарольд его не писал.
В справке содержится информация о единственной госпитализации Дональда. Известно, что тогда действующему президенту США всего 11 - он попал в больницу с аппендицитом, пишет CNN
.
Также сообщается, что во время предвыборной гонки физическое состояние здоровья Трампа описывалось как прекрасное, а все медицинские показатели были в норме.
Ранее стало известно, что главврач Трампа Ронни Джексон уходит в отставку из-за алкоголя
. Естественно, Ронни все обвинения отрицает, тем не менее, он снял свою кандидатуру на пост министра. Трамп защищает Джексона и призывает Сенатора Тестера уйти в отставку.
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