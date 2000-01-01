Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Телохранители подают в суд на Джонни Деппа | Фото: Raph_PH/Flickr03.05 04:26   MIGnews.com

Телохранители судятся с Джонни Деппом

Несколько бывших охранников Джонни Деппа подали на него в суд, обвинив голливудского актера в перманентных унижениях и недоплате.

Со ссылкой на текст иска портал TZM пишет, что артист нанял Юджина Арреолу и Мигеля Санчеса в начале 2016 года после того, как много лет пользовался услугами другой охранной компании.

Однако практически сразу после того, по их словам, Депп начал использовать их не только для личной охраны, но и для посторонней работы – заставлял водить транспортные средства с наркотиками и алкоголем, наблюдать за "неуравновешенными" членами команды актера, няньчить его детей и присматривать за ним самим.

В частности, во время посещения ночных клубов охранники должны были предупреждать Джонни Деппа о "наличии на его лице запрещенных веществ и не позволять другим посетителям это видеть".

При этом всем, он их еще и оскорблял и не доплачивал.

Сам актер иск пока никак не комментирует.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:37
Меркель: ЕС добьется отказа США от пошлин на металл
03:26
В ОАЭ появился свой "Железный человек"
01:18
Нетаниягу принял у себя основателя Alibaba
00:15
Власти Шотландии решили по-новому бороться с алкоголиками
23:11
Рэпер Канье Уэст: рабство чернокожих было их выбором
22:22
Крупнейший производитель гитар объявил о банкротстве
21:51
Террор воздушных змеев: на юге сожжены десятки гектар полей
21:34
Пилот российского самолета умер во время полета в Египет
21:01
В США испытали марсианский ядерный реактор
20:56
Голландия: 85% беженцев все еще безработны
20:33
Германия помогала Асадам с химическим оружием
19:38
Израиль нарастил экспорт вооружений на 40%
19:35
Тенденция на рынке жилья давит на продавцов
18:50
Марокко разрывает отношения с Ираном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus