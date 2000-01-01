Телохранители судятся с Джонни Деппом

Несколько бывших охранников Джонни Деппа подали на него в суд, обвинив голливудского актера в перманентных унижениях и недоплате.
Со ссылкой на текст иска портал TZM пишет, что артист нанял Юджина Арреолу и Мигеля Санчеса в начале 2016 года после того, как много лет пользовался услугами другой охранной компании.
Однако практически сразу после того, по их словам, Депп начал использовать их не только для личной охраны, но и для посторонней работы – заставлял водить транспортные средства с наркотиками и алкоголем, наблюдать за "неуравновешенными" членами команды актера, няньчить его детей и присматривать за ним самим.
В частности, во время посещения ночных клубов охранники должны были предупреждать Джонни Деппа о "наличии на его лице запрещенных веществ и не позволять другим посетителям это видеть".
При этом всем, он их еще и оскорблял и не доплачивал.