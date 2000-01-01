03.05 04:26 MIGnews.com

Телохранители судятся с Джонни Деппом

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Несколько бывших охранников Джонни Деппа подали на него в суд, обвинив голливудского актера в перманентных унижениях и недоплате.Со ссылкой на текст иска портал TZM пишет, что артист нанял Юджина Арреолу и Мигеля Санчеса в начале 2016 года после того, как много лет пользовался услугами другой охранной компании.Однако практически сразу после того, по их словам, Депп начал использовать их не только для личной охраны, но и для посторонней работы – заставлял водить транспортные средства с наркотиками и алкоголем, наблюдать за "неуравновешенными" членами команды актера, няньчить его детей и присматривать за ним самим.В частности, во время посещения ночных клубов охранники должны были предупреждать Джонни Деппа о "наличии на его лице запрещенных веществ и не позволять другим посетителям это видеть".При этом всем, он их еще и оскорблял и не доплачивал.Сам актер иск пока никак не комментирует.