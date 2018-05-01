02.05 17:52 MIGnews.com

"Мисс Израиль-2018" стала школьница из Афулы

Публикация от Miss Israel 2018 🇮🇱 (@nikol_reznikov) 1 Май 2018 в 4:15 PDT

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Вечером во вторник портал Ynet и женский журнал "Ла-Иша" провели 69-ую конкурс красоты "Мисс Израиль". Корона победительницы досталась 18-летней старшекласснице из Афуры Николь Резников.В своей представленной биографии девушка заявила, что принимает участие в конкурсе, чтобы привлечь внимание средств массовой информации к проблеме слабозащищенных слоев израильского общества."Статус королевы красоты предусматривает много внимания со стороны СМИ. И я хочу творить добро при помощи этой силы", - заявила она.В интервью, которое она дала "Кешет" на следующее утро после победы, Резников заверила в том, что и подумать не могла, что окажется победительницей."Я даже мечтать об этом не могла, не верила, что это может случиться. Это невероятно захватывающе", - сказала она.Девушка признается, что ее часто сравнивают с Мисс Израиль-2004, а ныне актрисой Галь Гадот."Люди всегда говорят мне, что я на нее похожа. Мне это очень льстит", - говорит Николь.С победой она завоевала право представлять Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в конце этого года.