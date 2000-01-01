Яир Нетаниягу нашел работу

Старший сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, Яир, нашел работу – теперь он читает туристам лекции на тему ближневосточной политики.
Как пишет "Гаарец", несколько недель назад одно из агентств разослало израильским гидам сообщения с предложением включить в свои экскурсии лекции о геополитике от 27-летнего премьерского сына.
Детали – такие как оплата или другие обстоятельства договора Яира Нетаниягу с агентством – остаются неизвестны, однако, как отмечает газета, обсуждая это в одной из закрытых чатов в WhatsApp, один гид задался вопросом: "Что дает ему возможность читать лекции на тему тему геополитики?"
Насколько известно, это стало первой работой Яира Нетаниягу с момента его выпуска из Еврейского университета, который он окончил по специальности "международные отношения".