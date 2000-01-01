Популярная и любимая сеть магазинов европейской мягкой мебели Rest&Relax открывает новый филиал в Натании! Теперь купить новый качественный и функциональный салон еще удобнее!
Приходите на открытие нового магазина Rest & Relax в Натании по адресу ул. ха-Оманут, 12 и получите возможность насладиться разнообразием представленных моделей и приобрести новый салон в соответствии с индивидуальными пожеланиями по самой приятной цене – в честь открытия вас ждут большие скидки! Празднование состоится 3, 4 и 5 мая.
В дополнение к уже известным моделям, пользующимся большим спросом, в новом магазине будут представлены и новые модульные салоны повышенного комфорта и функциональности. Представляем некоторые из них:
SERENA
Модульная система Serena позволяет конфигурировать раскладные диваны и уголки, используя пространство помещения по максимуму, создавая идеальное место для отдыха и общения. Serena – первая модель в коллекции Gala Collezione со значительно увеличенной глубиной сидений до 78 см. В ней можно приятно «утонуть» в окружении множества дополнительных подушек. Спроектированные в минималистичном стиле квадратные или прямоугольные столики, входящие в данную модульную систему, будут отвечать за твердую поверхность, на которую можно поставить рядом с собой и чашку чая, и корзину с фруктами, и, если все-таки понадобится, ноутбук. Наличие такой модульной группы указывает не только на элитность, но и эксклюзивность квартиры, в которой она служить любимым местом отдыха всей семьи.
Параметры Serena:
- модульная система
- просторная кровать
- ниша для белья
- механизм раскладывания Дельфин
- волнистые пружины
- высокоэластичный наполнитель
- съемные подушки
- обивка из моющейся ткани или кожи
- возможность комбинировать ткань и кожу
MONDO
Rest&Relax - открытие нового магазина в Натании!
Диван Mondo в двухместной, трехместной и угловой версии выглядит одинаково стильно, а его минималистичная форма отправляет к скандинавскому дизайну и превращает гостиную в ультрамодное пространство. Наличие удобного лаконичного дивана в гостиной не только делает ее по настоящему уютной, но и подчеркивает возможность хозяев разделять места отдыха и места для сна.
Параметры Mondo:
- волнистые пружины
- высокоэластичный наполнитель
- деревянные или металлические ножки на выбор
KARATO
Rest&Relax - открытие нового магазина в Натании!
Этот угловой диван с дополнительной секцией отлично подходит для семейного отдыха и вечернего просмотра фильмов. Каждый член семьи сможет расположиться с максимальным удобством. На этом диване можно наконец позволить детям сидеть с едой или напитками, так как он выполнен из легко чистящихся материалов. А его огромная спальная поверхность при раскладывании может служить спальным местом для засидевшихся гостей, даже если это семья из трех человек.
Параметры Karato:
- модульная система
- просторная кровать
- ниша для белья
- механизм раскладывания Дельфин
- волнистые пружины
- высокоэластичный наполнитель
- съемные подушки
- обивка из моющейся ткани или кожи
Вот какими новинками, подходящими для разных типов салонов, собирается удивить Rest&Relax первых посетителей.
Приходите на открытие нового магазина и получите возможность насладиться разнообразием представленных моделей и приобрести новый салон в соответствии с индивидуальными пожеланиями по самой приятной цене – в честь открытия вас ждут большие скидки!
Ждем вас 3, 4 и 5 мая по адресу:
Rest&Relax - Натания, ул. ха-Оманут, 12
Телефон: 09-760-77-29
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Другие филиалы сети Rest&Relax:
- Петах-Тиква, ул. ха-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 - промзона Сгула)
- Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 10 - хаМерказ хаИсраэли леРиут
Дополнительная информация по телефону: *5179