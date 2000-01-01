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К женщинам игроков сборной Англии приставят охрану на ЧМ 02.05 13:10   MIGnews.com

К женщинам игроков сборной Англии приставят охрану на ЧМ

Семьи футболистов Национальной сборной Англии будут под охраной на время чемпионата мира в России. По информации издания, жены и подруги британских игроков полетят в Россию на борту официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии (FA).

Детали договоренностей между семьями и FA останутся в секрете в рамках мер безопасности, пишет Daily Mail.

Как известно, британские футболисты привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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