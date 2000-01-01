02.05 23:11 MIGnews.com

Рэпер Канье Уэст: рабство чернокожих было их выбором

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Порабощение чернокожих, которое продолжалось в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов. Об этом заявил американский рэпер Канье Уэст в интервью сайту TMZ."Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор", - отметил музыкант.В последние дни Канье Уэст привлек к себе много внимания своими выступлениями в поддержку президента Дональда Трампа."Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как холокост - это евреи, так рабство - это чернокожие", - добавил Канье Уэст.