Рэпер Канье Уэст: рабство чернокожих было их выбором
Порабощение чернокожих, которое продолжалось в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов. Об этом заявил американский рэпер Канье Уэст в интервью сайту TMZ.
"Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор", - отметил музыкант.
В последние дни Канье Уэст привлек к себе много внимания своими выступлениями в поддержку президента Дональда Трампа.
"Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как холокост - это евреи, так рабство - это чернокожие", - добавил Канье Уэст.