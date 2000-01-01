03.05 01:32 MIGnews.com

Рок-легенды Eagles судятся с Hotel California

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Исполнители всемирно известного и любимого многими хита Hotel California, американская рок-группа Eagles, решила судиться с мексиканским отелем, который, как считают музыканты, нарушает их авторское право.В иске рокеров говорится, что владельцы гостиницы Todos Santos в мексиканском штате Нижняя Южная Калифорния активно используют название Hotel California для рекламы. Якобы менеджеры косвенно дают понять постояльцам, что отель непосредственно связан с историей легендарного коллектива, что не соответствует действительности.Любопытно, что, по информации Reuters, в 50-ых годах гостиница действительно называлась Hotel California, но с тех пор неоднократно переименовывалась. Прежний бренд стал продвигаться последними владельцами заведения – супружеской парой из Канады, которая приобрела отель в 2001 году.