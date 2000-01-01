03.05 03:29 MIGnews.com

Ученые: характер человека зависит от питания

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Согласно результатам исследования специалистов, ограничение питания может изменить характер человека.Совместные исследования ученых Чикагского и Калифорнийского университета показало, что ограничение питания может менять характер человека. Да, есть объяснение тому, почему диеты делают женщин раздражительными и агрессивными.Эксперимент с участием американских женщин показал, что дамы, не находясь на диете, употребляли любимые лакомства и выбирали для просмотра романтические кинокомедии, а прибегнув к диетам, основу которых составляли овощи и фрукты, те же женщины выбирали жесткие фильмы, в том числе - фильмы ужасов.