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Ученые: на первый сексуальный опыт влияют гены | Фото: Thinkstock03.05 05:26   MIGnews.com

Ученые: на первый сексуальный опыт влияют гены

Ученые из калифорнийского университета Фуллертона утверждают, что в генах индивидуума написано, когда ему получать первый сексуальный опыт. Однако не стоит думать, что существуют некие биологические часы, отсчитывающие мгновения до этого великого момента, как пишет ladyportal.info.

В исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, говорится, что решение в первый раз заняться любовью, в первую очередь, зависит от некоторых черт поведения, унаследованных генетически. "Например, импульсивность может привести к тому, что этот момент будет не исключительно сентиментальным", - предупреждает координатор проекта Нэнси Сега.

В ходе исследования выяснилось, что первые сексуальные отношения случаются, согласно средним показателям, в 19 лет. Однако не стоит пренебрегать и другими факторами. Например, неблагополучная обстановка в семье может подтолкнуть к тому, что первый сексуальный опыт произойдет в более раннем возрасте.
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