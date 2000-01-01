Испанцы создали пивное мороженое

Весьма необычный десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, которая состоялась в конце прошлого месяца в Мадриде – мороженое из пива, которое назвали Enigma Origen.
Кулинарное ноу-хоу появилось на свет в результате сотрудничества специалистов из небольшой пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителей мороженого AcaramHelados.
Авторы пивного мороженого утверждают, что оно сделано исключительно из натурального сырья без добавления ароматизаторов и консервантов. Оно обладает янтарным цветом и привкусом шоколада, кофе и карамели, а также послевкусием хмеля и солода.
Вскоре его можно будет отведать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.