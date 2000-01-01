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Испанцы создали пивное мороженое | Фото: Jetstar Airways/Flickr03.05 00:50   MIGnews.com

Испанцы создали пивное мороженое

Весьма необычный десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, которая состоялась в конце прошлого месяца в Мадриде – мороженое из пива, которое назвали Enigma Origen.

Кулинарное ноу-хоу появилось на свет в результате сотрудничества специалистов из небольшой пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителей мороженого AcaramHelados.

Авторы пивного мороженого утверждают, что оно сделано исключительно из натурального сырья без добавления ароматизаторов и консервантов. Оно обладает янтарным цветом и привкусом шоколада, кофе и карамели, а также послевкусием хмеля и солода.

Вскоре его можно будет отведать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.
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