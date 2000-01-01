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instagram.com | Фото: Thinkstock03.05 04:42   MIGnews.com

Киркоров потратил на свой день рождения 40 миллионов

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил о том, что потратил около 40 миллионов рублей на празднование своего дня рождения.

По словам короля российской эстрады, только отправка пригласительных писем обошлась ему в 5 миллионов, а сам день празднования 50-летия проходил в зале одного из известных столичных ресторанов с дорогими напитками и пищей с необыкновенными золотыми украшениями.

Киркоров поведал, что только на еду потратил 15 миллионов рублей, так как на столе были представлены множеств изысканных и дорогих блюд. Такого мероприятия российская столица давно не видела. Отмечается, что певец получил подарки еще на значительно большую сумму, чем 40 миллионов рублей.
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