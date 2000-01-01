03.05 02:36 MIGnews.com

К групповому сексу подошли с научной точки зрения

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Тяга к групповому сексу, как правило, вызвано чрезмерной самоуверенностью, вызванной материальными благами. К такому выводу пришли американские ученые, проведя социальный опрос интимного характера.Оказалось, что более 80% мужчин не скрывают свое желание заняться групповым сексом, но, что еще примечательнее, их желание разделяют 85% представительниц слабого пола.Одной из причин такого желания психологи называют тягу к постоянному разнообразию. Но, в большей степени, здесь играет роль состоятельность человека – материальные блага дают людям чувство уверенности и вседозволенности, в том числе и в сексе.Авторы исследования считают такие мысли и желания вполне нормальными.