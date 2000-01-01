Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












03.05 02:36   MIGnews.com

К групповому сексу подошли с научной точки зрения

Тяга к групповому сексу, как правило, вызвано чрезмерной самоуверенностью, вызванной материальными благами. К такому выводу пришли американские ученые, проведя социальный опрос интимного характера.

Оказалось, что более 80% мужчин не скрывают свое желание заняться групповым сексом, но, что еще примечательнее, их желание разделяют 85% представительниц слабого пола.

Одной из причин такого желания психологи называют тягу к постоянному разнообразию. Но, в большей степени, здесь играет роль состоятельность человека – материальные блага дают людям чувство уверенности и вседозволенности, в том числе и в сексе.

Авторы исследования считают такие мысли и желания вполне нормальными.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:32
Рок-легенды Eagles судятся с Hotel California
00:50
Испанцы создали пивное мороженое
23:07
Новозеландские политики украли песню у Эминема
22:13
На Марсе построят "кирпичную фабрику"
21:51
Во Франции арестованы 5 человек по подозрению в терроризме
21:20
Париж: Первомайский марш перерос в ожесточенные столкновения
20:49
Кац: "Иерусалим под израильским суверенитетом навсегда"
19:58
Празднование 69-го Дня независимости Израиля  
19:36
Разведка Швейцарии: "Следует ожидать дальнейших атак"
19:22
В Китае снос огромного здания вызвал панику среди населения
18:55
Премьер Эстонии: Россия одна из главных угроз безопасности
18:40
Нетаниягу о заседании в ЮНЕСКО
18:32
Яир Лапид: никто не имеет права переписывать историю
18:23
Герцог: Постыдное решение ЮНЕСКО
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus