02.05 05:56 MIGnews.com

В Индонезии умер почти 150-летний мужчина

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На индонезийском острове Ява скончался мужчина, который неофициально считался самым старым из живущих – согласно документам Сапармена Содименджо, больше известного, как Мба Гхото, или "дедушка Гхото", родился в декабре 1870 года. То есть на момент смерти ему было почти полтора столетия!Как отмечает "Би-би-си", официальная регистрация новорожденных началась в Индонезии лишь в 1900 году, поэтому официального подтверждения его документам нет. Несмотря на это местные власти утверждают, что документы "дедушки Гхото" подлинные.Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля, но спустя 6 дней он настоял на выписке и вернулся домой, хоть и почти не ел и не пил.Несмотря на то, что долгожитель до самой смерти был заядлым курильщиком, ему удалось пережит 4 жены, 10 братьев и сестер и всех своих детей.В своей родной деревне Сапармен был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.