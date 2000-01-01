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Высокий уровень тестостерона делает мужчин глупее | Фото: Thinkstock02.05 04:26   MIGnews.com

Высокий уровень тестостерона делает мужчин глупее

Американские ученые выяснили, что мужчины с высоким уровнем тестостерона склонны принимать спонтанные решения на основе интуиции, при этом они не готовы признавать свою неправоту. Результаты исследования были опубликованы на сайте Калифорнийского института технологий.

В ходе эксперименте 243 мужчины предложили методом случайного выбора принять дозу гормона или плацебо, после чего их просили пройти тест с различными математическими заданиями, требующими тщательного осмысления и проверки.

Оказалось, что те, кто принял дозу тестостерона, чаще остальных давали неправильный ответ, опираясь на первое интуитивное ощущение. При этом мужчины не пытались проверить свои решения.

Ученые объясняют такую закономерность тем, что при повышении уровня тестостерона в организме у мужчин усиливается чувство уверенности. Если человек уверен в себе, он убежден в своей правоте и потому не склонен исправлять ошибки.
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