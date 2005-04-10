03.04 07:10 MIGnews.com
Яир Нетаниягу показал могилу их собаки Кайи
Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, Яир, разместил на своей странице в соцсети Facebook фотографию надгробного камня их собаки Кайи, которая умерла в конце февраля
.
На надгробном камне изображена фотография питомца - чистокровного аляскинского маламута - с выгравированной эпитафией:
"Кайя
Наша любимая собака.
10.4.2005 - 26.2.2017
Мы всегда будем помнить тебя с большой любовью
Семья Нетаниягу."
"Мы всегда будем помнить и любить тебя, наша любимая Кая!" – подписал фотографию Яир Нетаниягу.
Напомним, что питомца семья Нетаниягу взяла из приюта в 2015 году.
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