Резиденция бога Нептуна откроется во Владивостоке

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко собирается открыть в городе резиденцию Нептуна. Об этом сообщили в ТАСС.
"В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Поэтому я уже дал задачу правовому управлению, и бренд "Владивосток - резиденция Нептуна" скоро должен быть зарегистрирован", - сказал Веркеенко.
Мэр Владивостока убежден, что данная идея положительно скажется на туристической ситуации в городе и регионе.
"Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием проходит ежегодно День военно-морского флота. Сейчас, кстати, некоторые предлагают поставить на острове Скрыплева статую Христа-спасителя. И хотя идея не плохая, но он никак особенно не соотносится с философией и местом, где расположен Владивосток. А вот поставить там Нептуна с трезубцем, чтобы он "защищал" город - совсем другое дело", - добавил Мэр.