03.04 04:14 MIGnews.com

Обезьяна похитила человеческого ребенка и утопила

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Достаточно необычный и трагический инцидент произошел утром в субботу в индийской деревне Талабаста, штат Орисса, где макака-резус проникла в дом местной жительницы и украла ее спавшего сына, которому на тот момент едва исполнилось 16 дней от роду.Как сообщает "Би-би-си", женщина пыталась ей помешать, но не смогла. На следующий день труп ребенка был обнаружен одним из родственников индианки в колодце за домом. На теле мальчика физических повреждений не обнаружено, поэтому врачи пришли к выводу: асфиксии вследствие утопления. Следователи склоняются к тому, что обезьяна случайно уронила малыша в колодец.В полиции признают, что случившееся является очень редким случаем – раньше приматы пробирались в жилые помещения, нападали на людей в поисках пищи, однако никогда не пытались сбежать с детьми.Правоохранители уже обратилась за помощью к местному племени, промышляющему ловлей обезьян, чтобы они помогли с поисками "преступницы".