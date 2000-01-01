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Обезьяна похитила человеческого ребенка и утопила | Фото: Donald Hobern/Flickr03.04 04:14   MIGnews.com

Обезьяна похитила человеческого ребенка и утопила

Достаточно необычный и трагический инцидент произошел утром в субботу в индийской деревне Талабаста, штат Орисса, где макака-резус проникла в дом местной жительницы и украла ее спавшего сына, которому на тот момент едва исполнилось 16 дней от роду.

Как сообщает "Би-би-си", женщина пыталась ей помешать, но не смогла. На следующий день труп ребенка был обнаружен одним из родственников индианки в колодце за домом. На теле мальчика физических повреждений не обнаружено, поэтому врачи пришли к выводу: асфиксии вследствие утопления. Следователи склоняются к тому, что обезьяна случайно уронила малыша в колодец.

В полиции признают, что случившееся является очень редким случаем – раньше приматы пробирались в жилые помещения, нападали на людей в поисках пищи, однако никогда не пытались сбежать с детьми.

Правоохранители уже обратилась за помощью к местному племени, промышляющему ловлей обезьян, чтобы они помогли с поисками "преступницы".
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