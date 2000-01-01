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Цифровую Мэрилин Монро `оживят` в фильме об актрисе | Фото: @suziekennedy/Instagram03.04 03:47   MIGnews.com

Цифровую Мэрилин Монро "оживят" в фильме об актрисе

Голливудская икона Мэрилин Монро "воскреснет" на киноэкранах – цифровой двойник актрисы сыграет в посвященном ей биографическом фильме продюсера и сценариста Криса Онгаро.

Как пишет Daily Mail, основой для цифрового двойника станет Сьюзи Кеннеди. Стоит отметить, что 41-летняя актриса и без того считает себя двойников почившей более 50 лет назад Мэрилин Монро и в прошлом уже играла ее в ленте "Бегущий по лезвию 2049".

Чтобы воссоздать звезду "В джазе только девушки" в мельчайших деталях, студия Pinewood Studios сфотографировала Монро Сьюзи с помощью 181 камеры, отметив все особенности ее тела. Еще 60 камер отдельно запечатлели ее мимику.

В целом было сделано более 3 тысяч снимков.

Хотя проект находится пока что на ранних стадиях, известно, что его создатели планируют задействовать в "съемках" и других давно умерших знаменитостей.
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