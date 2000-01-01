03.04 03:47 MIGnews.com

Цифровую Мэрилин Монро "оживят" в фильме об актрисе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Голливудская икона Мэрилин Монро "воскреснет" на киноэкранах – цифровой двойник актрисы сыграет в посвященном ей биографическом фильме продюсера и сценариста Криса Онгаро.Как пишет Daily Mail, основой для цифрового двойника станет Сьюзи Кеннеди. Стоит отметить, что 41-летняя актриса и без того считает себя двойников почившей более 50 лет назад Мэрилин Монро и в прошлом уже играла ее в ленте "Бегущий по лезвию 2049".Чтобы воссоздать звезду "В джазе только девушки" в мельчайших деталях, студия Pinewood Studios сфотографировала Монро Сьюзи с помощью 181 камеры, отметив все особенности ее тела. Еще 60 камер отдельно запечатлели ее мимику.В целом было сделано более 3 тысяч снимков.Хотя проект находится пока что на ранних стадиях, известно, что его создатели планируют задействовать в "съемках" и других давно умерших знаменитостей.