Английская компания ищет дегустаторов джина

В Англии компания-производитель джина приглашает на работу новых сотрудников. О вакансиях объявила Gordon’s, производящая дорогой алкогольный напиток.
Фирма хочет выпустить три новых вида напитка - бузинный, розовый и терновый.
Сообщается, что компания приглашает работников, в обязанности которых входит: дегустация новых видов джина и написание развернутых отзывов о них, пишет essexlive.
Как ни странно, но недостаток работы состоит в том, что за нее будут платить деньги. Но в компании опасаются, что новые дегустаторы, влюбятся в напиток, и начнут пропивать зарплату прямо на рабочем месте.