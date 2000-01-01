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Английская компания ищет дегустаторов джина 03.04 00:14   MIGnews.com

Английская компания ищет дегустаторов джина

В Англии компания-производитель джина приглашает на работу новых сотрудников. О вакансиях объявила Gordon’s, производящая дорогой алкогольный напиток.

Фирма хочет выпустить три новых вида напитка - бузинный, розовый и терновый.

Сообщается, что компания приглашает работников, в обязанности которых входит: дегустация новых видов джина и написание развернутых отзывов о них, пишет essexlive.

Как ни странно, но недостаток работы состоит в том, что за нее будут платить деньги. Но в компании опасаются, что новые дегустаторы, влюбятся в напиток, и начнут пропивать зарплату прямо на рабочем месте.

Заявку можно подать нажав тут.
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