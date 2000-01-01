В Швеции подорожали авиабилеты из-за эконалога

С воскресенья, с 1 апреля, в Швеции был введен так называемый экологический налог на продажу авиабилетов.
Сообщается, что налог будет взыматься со всех пассажиров. Такой налог объяснили важной целью снижения влияния воздушных перевозок на климат. Речь идет о минимизации выбросов углекислого газа во время полета.
Министр климата Швеции Изабелла Ловин отметила, что налог будет добавляться к цене билета на все рейсы и составит от 60 до 400 крон (от €5,8 до €38,8) в зависимости от места назначения, пишет timesofindia.
Также, стало известно, что налог не будет взыматься исключительно с детей до двух лет, экипажей самолетов и пассажиров, останавливающихся на территории Швеции, не меняя самолет, а иногда - и транзитных самолетов.