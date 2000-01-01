03.04 03:28 MIGnews.com

Ученые: чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение

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Ученых заинтересовал вопрос, почему мы наслаждаемся просмотром грустных фильмов, и наблюдая за страданиями актеров, испытываем наслаждение, как пишет ladyportal.info.Ученые из штата Огайо проверили теорию парадокса – почему чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение, пишет Daily Mail.Мы смотрим фильмы с печальным финалом, более того, обожаем их пересматривать, каждый раз сопереживая героям. Казалось бы, мы мучаем себя, но нет, мы получаем некое мазохистское наслаждение.Чтобы найти объяснение такому поведению, исследователи собрали сотни студентов, чтобы показать им картину Искупление. В этом фильме речь идет о несчастных влюбленных, которых сначала разлучили, а потом убили на войне.До и после просмотра исследователи задавали студентам вопросы, чтобы оценить их ощущение счастья. Также в течении фильма они трижды измеряли эмоциональный уровень респондентов.После окончания фильма исследователи общались с каждым студентом отдельно. Анализируя ответы, ученые выделили реакции, которые заставляют нас наслаждаться чужой трагедией. И дело вовсе не в злорадстве. Просто, смотря трагические фильмы, мы замечаем больше положительных моментов в собственной жизни и ценим то, что происходит с нами.Ученые пришли к выводу, что чем больше мы думаем о своих отношениях близкими людьми во время просмотра фильма, тем счастливее мы себя чувствуют, ведь наши дорогие люди рядом, они здоровы и довольны жизнью.